Comune di Alghero: le proposte del centrosinistra

Innanzitutto, organizzare al più presto l’acquisto e la distribuzione delle mascherine per le famiglie algheresi. Con l’avvicinarsi della fase 2 è importante mettere tutti in condizione di poter uscire osservando le prescrizioni. Suggeriamo, dunque, all’amministrazione di farsi promotrice di un acquisto di mascherine coinvolgendo anche i Comuni della rete metropolitana e nel frattempo predisporre un piano di distribuzione nei quartieri.

Un altro tema è quello che riguarda l’erogazione di importanti servizi per i cittadini. Visto il carico maggiore che in questo periodo grava sul settore, pensiamo sia utile fare una ricognizione del personale attivo o meno nei diversi settori, in modo da capire se sia possibile utilizzare qualche risorsa in organico ad altri uffici per aiutare in questa fase di difficoltà i servizi sociali a smaltire tutto il carico di lavoro ordinario e straordinario, per evitare di accumulare ritardi nei pagamenti, che in questo momento di emergenza sanitaria economica vanno assolutamente evitati.