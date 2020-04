Interpellato in merito alle motivazioni per le quali si trovasse fuori dal proprio domicilio, non solo non forniva alcuna valida motivazione, ma mostrava segni di nervosismo.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno quindi perquisito e, in una tasca interna del cappotto, hanno trovato 3 involucri di marijuana, per un peso complessivo di circa 6 grammi e mezzo.

Il giovane veniva quindi segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 e sanzionato ai sensi dell’art. 4 c. 1^ del D.L. n.19/2020 poiché si trovava fuori dal proprio domicilio senza alcuna valida giustificazione.