Piattaforma Energie rinnovabili di SR: le nostre attività proseguono a distanza

Tra queste, stanno proseguendo le attività connesse con la realizzazione della microrete di Macchiareddu, le attività legate al programma di Ricerca e Sviluppo rivolto alle imprese “Reti Intelligenti” ed è in corso l’organizzazione di prossime attività divulgative, già pianificate e a cui ora stiamo lavorando affinché divengano fruibili da remoto.

A breve quindi saremo in grado di promuovere, al pari di altri enti, imprese ed istituzioni, nuove attività in modalità webinar; per questo vogliamo rinnovarvi l’invito a seguirci sui nostri consueti canali: il sito web istituzionale dell’Ente, i social media e il bollettino, la newsletter periodica di Sardegna Ricerche.

Riguardo al bollettino, questo contiene una sezione dedicata alle notizie a tema energetico e ambientale, denominata “notizie sostenibili” che crediamo, ora più che mai, possa essere efficacemente utilizzata per promuovere webinar tematici, web conference e attività similari.

Per questo vi chiediamo di volerci segnalare iniziative che state eventualmente organizzando o di cui siete a conoscenza e ci impegneremo a darne diffusione.