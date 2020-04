Joao Pedro:” Il momento è complicato per tutti ma bisogna tenere duro”

L’attaccante del Cagliari ha raccontato a Diletta Leotta, nel corso del programma #Dazncalling, la sua quarantena forzata, a seguito dell’emergenza coronavirus. Meno calcio, più famiglia.

“Tutto questo tempo senza giocare né allenarsi non è il massimo, ma mi sto godendo la mia famiglia divertendomi tanto con mia moglie e i miei figli“.

Nonostante l’obbligo di restare a casa Joao Pedro, così come tutti i giocatori rossoblù, continuano ad allenarsi a casa, costantemente seguiti dagli uomini dell’allenatore Walter Zenga.

“Continuo ad allenarmi nella mia mini palestra ed ho un preparatore atletico che mi segue da tempo, quindi sono già abituato a tenermi in forma a casa – ha spiegato il brasiliano –. Ho sentito familiari e amici in Brasile e ho spiegato a loro come devono comportarsi. Non vorrei che anche il mio Paese arrivasse ad un punto critico come accaduto qui in Italia. Il momento è complicato per tutti ma bisogna tenere duro“

Il brasiliano, prima dello stop forzato, stava facendo la sua miglior stagione in Serie A con 16 reti in 25 presenze, nonostante l’ultimo periodo non positivo della squadra. Ora, però, questo è un discorso da mettere in secondo piano.

“Non vedo l’ora di ricominciare, ma confesso che sono molto ansioso per la situazione. Sono però sicuro che ne usciremo bene, e quell’emozione che ti dà il campo tornerà presto. Forza Casteddu!“, ha concluso l’attaccante.