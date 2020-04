Cabras, in arrivo i buoni spesa

Al via la distribuzione dei buoni spesa anche a Cabras. La Giunta comunale ha accertato lo stanziamento dei fondi in entrata, assegnati al Comune dall’ordinanza 658 del Capo del Dipartimento della protezione civile. I fondi possono essere utilizzati per buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Il buono può essere speso presso gli esercizi commerciali che hanno manifestato il proprio interesse in risposta all’avviso del Comune, aperto per i commercianti fino a mercoledì 8 aprile alle ore 14.

Domani invece verranno aperti i termini per la presentazione delle domande da parte dei cittadini per accedere al cosiddetto “bonus viveri”. Sarà possibile trovare l’avviso sul sito istituzionale del Comune di Cabras.

Chi ha diritto ai buoni.

Per accedere alle misure è necessario essere residenti o domiciliati nel Comune di Cabras o senza dimora a carico del Comune di Cabras.

I servizi sociali del Comune di Cabras stanno lavorando alla costituzione di elenchi di soggetti beneficiari delle misure di intervento. Verrà data priorità ai cittadini che non godono di altri benefici pubblici, redditi o pensioni. I cittadini dovranno autocertificare la propria situazione reddituale. Si passerà quindi alle situazioni di forte necessità, in particolare si interverrà a favore di persone che hanno subito una drastica riduzione del reddito, a seguito del coronavirus. L’aiuto sarà erogato in base alla posizione, in graduatoria, del nucleo che ha presentato domanda, fino all’esaurimento del fondo. In caso di pari punteggio, si darà priorità, sulla scorta di indicatori di disagio e necessità, ai nuclei numerosi, alla presenza di minori e disabili.

La Giunta comunale ha individuato delle soglie che vanno da un minimo di 25 € per una persona singola a settimana a un massimo di 360€ per i nuclei più numerosi.

Come fare domanda.

È necessario presentare domanda, autocertificando la propria situazione reddituale. Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare. Nei prossimi giorni il Comune di Cabras pubblicherà un avviso sul sito istituzionale e ne darà notizia mediante i mezzi di informazione e comunicazione. Per partecipare verrà predisposto un modulo da compilare e sottoscrivere.

Quali esercizi hanno aderito.

Sono giunte le manifestazioni di interesse di sei market, due panifici, un rivenditore di ortofrutta e tre macellerie.

Banco per la raccolta di prodotti alimentari e di beni di prima necessità.

Con successiva delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha disposto la costituzione del Banco per la raccolta di prodotti alimentari e di beni di prima necessità.

Vi confluiranno donazioni, da parte dei cittadini e attraverso la collaborazione degli esercizi commerciali. I cittadini possono donare direttamente oppure, con la mediazione dei commercianti, donare parte della spesa. Scenderanno in campo le associazioni di volontariato e gruppi di volontari.

Conto corrente dedicato alle donazioni.

L’Amministrazione comunale ha avviato la richiesta di apertura di un conto di tesoreria dedicato alle liberalità e alle donazioni a favore di cittadini che versino in situazioni di difficoltà e di soggetti vulnerabili e a maggior rischio.

Cosa dichiara il Sindaco Andrea Abis.

“Siamo contenti di aver la disponibilità di queste risorse e di poter intervenire immediatamente, per mezzo dei nostri servizi sociali, sulle situazioni che maggiormente necessitano di un intervento tempestivo. Ci sentiamo molto vicini ai nostri concittadini in questo momento di disagio e ci impegneremo per continuare a essere presenti per la nostra comunità. Auspichiamo che le risorse siano sufficienti per andare incontro alle necessità vere, concrete delle persone”.