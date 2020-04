Italia dei Valori contro Lega e M5s

Si legge in una nota dell’Italia dei Valori:

Come volevasi dimostrare, alla prova dei fatti, Lega e M5S fanno solo molta confusione, uno, vuole solo affossare le istituzioni europee e far crollare tutto, l’altro …non sa dove si trova e che fare.. Odiano lavoro, impresa, merito e si aspettano che sia sempre qualcun altro a pagare il conto. Ecco quindi che votano contro la risoluzione per la creazione degli eurobond e/o si astengono sul recovery fund.

In Italia, Conte chiede che in Europa si istituisca il recovery fund ed i suoi in parlamento EU si spaccano…e poi chiedono responsabilità al Popolo…..

Li riteniamo conclude la nota dell’Esecutivo Nazionale,”Indegni di rappresentare il popolo italiano per l’indecoroso comportamento tenuto, vergogna!”.