Vaccino Covid 19: il caso e la smentita

“E’ rassicurante leggere la nota con cui il Dipartimento di Pubblica sicurezza smentisce una notizia ripresa da tutti i media già da giorni, sul vaccino covid 19. Abbiamo chiesto attenzione e chiarimenti e il nostro Dipartimento ha risposto, anche se, in verità, non comprendiamo come mai questa stessa notizia campeggia ancora sul sito del ministero della Salute, nella sezione ‘notizie dal Ministero’, con la data del 14 aprile”.

Lo afferma Valter Mazzetti, Segretario Generale dell’Fsp Polizia di Stato, a proposito delle notizie relative alla sperimentazione sull’uomo del prototipo di vaccino anti Covid-19.