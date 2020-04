“Cronache della quarantena”: l’iniziativa benefica di Catartica Edizioni

Ammanettati in tempo di pace, siamo sottoposti a un regime di guerra. Uno scenario surreale dove i diritti rischiano di frantumarsi in piccoli pezzi.

Quale impatto ha avuto sulla quotidianità l’applicazione di provvedimenti eccezionali che limitano le nostre libertà di movimento? Siamo alle soglie di una rivoluzione o rischiamo di farci travolgere da nuove e pericolose forme di controllo sociale?

“Cronache della quarantena” vuole raccontare quello che stiamo vivendo attraverso la scrittura. Vuole raccontare con gioia, rabbia o speranza, senza timore di essere giudicati, l’esperienza maturata in questi giorni di isolamento forzato e vite sospese.

“Cronache della quarantena”: le pubblicazioni

Saranno 3 le pubblicazioni inserite nel progetto:

una raccolta di 5 racconti realizzati da alcuni tra i principali autori della Catartica Edizioni (Claudia Desogus, Fabrizio Raccis, Maggie S. Lorelli, Marco Lepori, Tea Salis); una raccolta di riflessioni politiche filosofiche che indagheranno sulle conseguenze delle misure emergenziali imposte alla società; un’antologia con i migliori racconti brevi che saranno valutati e selezionati dalla redazione della casa editrice, tra quelli che arriveranno entro il 30 aprile 2020 all’indirizzo: catartica.manoscritti@gmail.com (click qui

Le opere dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2020 (max 8000 caratteri spazi inclusi). I migliori saranno pubblicati in una raccolta che sarà presentata nell’ambito della terza edizione del “Festival Letterario Sas Puntas” previsto per i giorni 11, 12, 13 settembre a Tissi (SS). Iniziativa realizzata in collaborazione tra Catartica Edizioni, indielibri.info, Associazione Culturale Flin, Pro Loco e Amministrazione Comunale di Tissi.

Parte del ricavato sarà donato in beneficenza a una delle strutture ospedaliere che in Sardegna si sono trovate in prima linea a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per tramite dell’Associazione di Oncoematologia “Mariangela Pinna” O.N.L.U.S. di Sassari.

Leggete il regolamento su: http://www.catarticaedizioni.com/p/cronache-della-quarantena-storie.html