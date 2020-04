Coronavirus: primo caso di un visone infetto nei Paesi Bassi. Le autorità olandesi hanno isolato due fattorie di visoni nel sud dei Paesi Bassi

Le fattorie si trovano ad est di Eindhoven, nel Brabante Settentrionale, una delle regioni più colpite dall’epidemia nei Paesi Bassi dove la malattia ha ucciso oltre 4.400 persone e contaminato almeno 37.000 persone .”Il visone ha mostrato segni di contaminazione, come difficoltà respiratorie”, ha affermato il ministero dell’agricoltura in una nota. I test hanno rivelato che i piccoli mammiferi soffrono della malattia di Covid-19. “Numerosi braccianti agricoli stavano mostrando i sintomi del coronavirus, quindi crediamo che li abbiano trasmessi agli animali”, ha detto il dipartimento. Diversi casi hanno dimostrato che animali come le donnole “sono ricettivi al virus”, ha aggiunto, aggiungendo che “al momento non ci sono prove che gli animali domestici o gli animali da allevamento abbiano un ruolo nella diffusione del virus ”. Il ministro dell’Agricoltura Carola Schouten ha tuttavia ordinato la chiusura di una strada che passa vicino alle due fattorie e ha consigliato al pubblico di non avvicinarsi a meno di 400 metri dagli stabilimenti. Gli allevatori dovranno segnalare alle autorità possibili problemi respiratori o un aumento del numero di decessi tra i visoni. L’allevamento di visoni per la commercializzazione della loro pelliccia è molto controverso nei Paesi Bassi. Nel 2016, il tribunale più alto del paese ha ordinato la chiusura delle fattorie entro il 2024. Episodio isolato, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, non c’è ragione di pensare che gli animali possano essere vettori dell’epidemia.