L’H.E. Dr Harrison Okoh, ambasciatore degli International Peace Advocates (F.36 Peace and Unity), Associazione Internazionale degli Avvocati impegnati per la Pace e l’Unità nel mondo, ha accolto, come ambasciatrice onoraria per l’Italia, la scrittrice Giovanna Mulas, già premiata nel mondo e impegnata per la difesa dei diritti umani.