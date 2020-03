Lancio del telefonino: I tappa Campionato Nazionale a Gallipoli il 21 marzo

Nessuna abilità particolare è richiesta a chi vuole cimentarsi in questo “sport” alternativo, stravagante e originale, che appassiona giovani e meno giovani accomunati da un “tocco” di sana competizione e da un rapporto di amore-odio verso un apparecchio tanto indispensabile, quanto stressante.

Lancio del telefonino 2020

Tema principale di questa edizione è la sicurezza sulle strade: l’uso del telefono alla guida, purtroppo, è una delle più frequenti cause di incidente e per tale ragione, l’organizzazione “Lancio del Telefonino”, in collaborazione con Caroli Hotels, si fa promotrice dell’uso di apparecchi auricolari che riducono le distrazioni e lasciano libere le mani.

Il lancio del telefonino, oggi un vero e proprio “evento-mania”, è stato importato dalla Finlandia dall’imprenditore comasco Massimo Galeazzi che, nel 2009, lo ha brevettato in Italia e in Europa. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il campionato torna nel 2020 invitando gli aspiranti concorrenti a battere il record italiano di 71 metri e 11 cm detenuto da Francesco Faraglia, 39 anni, informatico di Rieti.

Le categorie

Due sono le categorie partecipanti: Junior (ragazzi e ragazze dai 13 ai 20 anni) e Senior (Uomini e donne dai 21 anni in su). Si avrà a disposizione un solo lancio, con rincorsa libera nella corsia apposita e tiro entro la linea di demarcazione. I telefonini, forniti dall’organizzazione dell’evento, saranno tutti uguali del peso non superiore a 70 grammi.

Il lancio può essere effettuato con qualsiasi tecnica, ma solo con le braccia. Il punteggio verrà calcolato con la telemetria, utilizzando l’apparecchiatura elettronica Tele Laser.

Non occorre nessuna iscrizione anticipata (si può effettuare anche su Facebook “lancio del telefonino Gallipoli”): nella giornata di gara chi vorrà partecipare dovrà semplicemente compilare una cartolina con i propri dati.

Tutti potranno dare sfogo alla propria avversione per il cellulare: lanciare il telefonino il più lontano possibile è, ovviamente, il requisito fondamentale per vincere. Al miglior lanciatore in premio un telefonino di ultima generazione.

Il campo avrà una forma di un cono e la lunghezza sarà di circa 60 metri con larghezza a partire da 12 metri fino ad arrivare a 28 metri. Il vincitore sarà identificato tra coloro che riusciranno a raggiungere la distanza maggiore dal punto di lancio senza l’ausilio di alcun attrezzo usando solo gli arti superiori. In ballo anche il Guinness World Record.

Sabato 21 marzo dalle 10:00 alle 11:00 sono previste le prove, a seguire il via alla gara fino alle 17:00. Domenica 22 marzo, dalle 10:00 alle 16:00, si svolgerà la fase finale che ci concluderà con la premiazione. Si potrà lanciare tre volte per ogni giornata.

La seconda tappa del Campionato si terrà a Riccione.

Caroli Hotels

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè.

Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli.

Alle attività alberghiere la famiglia Caroli- Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport.

Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio.

Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia.

Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.

