Dichiarazionie Deriu-Comandini: Consiglio Regionale-Legge Finanziaria

“Siamo felici di aver dato il nostro contributo con l’iniziativa di sabato scorso all’approvazione immediata della legge Finanziaria da parte del Consiglio regionale”. Così i consiglieri Roberto Deriu e Piero Comandini in relazione all’approvazione odierna della manovra 2020.

La maggior parte dei consiglieri – tutti seduti nel rispetto della distanza prevista dai protocolli anti diffusione del virus – indossavano la mascherina. “Abbiamo preservato in questo modo la funzionalità della regione e la sua integrità democratica – proseguono Deriu e Comandini -.

Ora tocca alla giunta attuare ogni iniziativa per contrastare l’emergenza. Pensiamo di aver dato un esempio come rappresentanti del popolo e come democratici In un momento nel quale anche gesti come questo hanno un rilievo per salvare le vite dei nostri concittadini”.