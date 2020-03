Cagliari. Coronavirus, mozione su misure urgenti

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;

CONSIDERATO CHE

In Lombardia, ma prima ancora in Cina, sono state individuate delle strutture ospedaliere apposite in cui far confluire i malati da Coronavirus;

L’individuazione di strutture ospedaliere apposite per il contrasto al Covid -19 consente:

-di arginare il fenomeno del contagio sia per gli operatori sanitari, sia per i pazienti;

-di evitare la diffusione del contagio in molteplici Ospedali, province e, più in generale, zone della Regione;

-di ridurre gli spostamenti dei malati affetti da Covid-19;

-di concentrare le esigenze relative alla quantificazione (e incremento) dei dispositivi di protezione individuale, indispensabili per gli operatori sanitari, in apposite strutture;

TENUTO CONTO

-dell’esigenza di procedere con celerità visti i dati inerenti alla diffusione del contagio in Italia e nell’isola;

Impegnano il Presidente della Regione e l’Assessore dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale, affinché

-individuino strutture ospedaliere apposite all’interno della regione per il contrasto al Covid-19 e per la cura dei malati, dotandole di tutti i dispositivi necessari ed urgenti, al fine di circoscrivere con efficacia la diffusione del contagio per operatori sanitari, malati di altre patologie, e cittadini.