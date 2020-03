Tortolì: una donna perde la vita in un incidente stradale

Questa mattina a Tortolì, in via Grazia Deledda, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Lanusei e della locale Stazione sono intervenuti a seguito di un grave incidente stradale in cui un giovane, mentre si recava a lavoro, ha investito una donna di Tortolì, 49enne, che, purtroppo, ha perso la vita nonostante l’intervento del personale medico del 118.

Il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti volti ad individuare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcooliche.

I militari stanno ponendo in essere tutte le attività e gli accertamenti volti a risalire alla reale dinamica del tragico evento.

La circolazione è stata temporaneamente bloccata.