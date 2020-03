i dati diffusi dalla protezione civile

Coronavirus, 2.795 contagi in più di ieri. Quasi 18mila malati. Oggi 175 morti

Coronavirus, sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in piu' di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 21.157 Il dato e' stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.