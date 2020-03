La Regione rimpatria i sardi rimasti bloccati in Corsica

Lo stop ai collegamenti con la Corsica, predisposta ieri dall’ordinanza del Presidente Solinas, era necessaria ed urgente per evitare pericolosi contatti con il centro di un nuovo focolaio che divampa soprattutto al sud dell’isola e avrebbe rischiato di inificiare i nostri sforzi per il contenimento del contagio.

Altrettanto urgentemente si è presentata a noi l’esigenza di riportare a casa i tanti lavoratori sardi presenti nella regione francese, soprattutto pendolari e artigiani rimasti bloccati a seguito del provvedimento.

Sono ben orgoglioso di affermare che il lavoro svolto quest’oggi è stato portato avanti con solerzia e collaborazione, mossi dalla volontà di vedere i nostri conterranei fare ritorno a casa.

Ritorno a casa

Ovviamente saranno sottoposti tutti a quarantena obbligatoria, ma la cosa che ci rincuora è sapere che potranno farlo nella loro terra con l’appoggio e il sostegno di cui necessiteranno per superare questo momento di grande emergenza per tutti noi e non in un paese straniero.

Ringrazio il collega consigliere Giovanni Satta per aver supportato con la grinta di sempre questa operazione, il Presidente e l’Assessore ai Trasporti che l’hanno resa possibile in così poco tempo.

Anche i momenti bui come questi possono inaspettatamente insegnarci tanto, in primis il grande valore che il lavoro di squadra può avere, sono convinto infatti che insieme supereremo tutto questo, quando accadrà ognuno di noi sarà scosso e interiormente molto cambiato dall’esperienza ma sarà soprattutto più forte di prima!

On.le Dario Giagoni

On.le Giovanni Satta