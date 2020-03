Cagliari: spacciava droga in Viale Trento, denunciato un 22enne cagliaritano

Gli Agenti, insospettiti da questo atteggiamento, lo hanno bloccato immediatamente e, dopo un primo controllo, hanno scoperto all’interno del proprio borsello, ben nascoste dentro un pacchetto di sigarette, 5 bustine di plastica contenenti infiorescenze di marijuana, 45 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e un piccolo coltellino utilizzato sicuramente per tagliare la sostanza.

Il giovane, identificato per A.M., 22enne cagliaritano, già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.