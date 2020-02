Viaggio al Rally di Finlandia. Neste Rally Finland: puro spettacolo!

COSTI DEL VIAGGIO

N. PERSONE PACCHETTO 4 NOTTI PACCHETTO 5 NOTTI 1 persona 1.225,00 € a persona 1.390,00 € a persona 2 persona 848,00 € a persona 940,00 € a persona 3 persone 750,00 € a persona 820,00 € a persona 4 persone 685,00 € a persona 778,00 € a persona

IL COSTO COMPRENDE:

– Auto a Noleggio dall’Aeroporto di Helsinki

– 4 Notti con trattamento di B&B presso Cottage HIMOS, vicino alla Prove Speciali.

PACCHETTO 5 NOTTI: 4 Notti in Cottage + 1 Notte (Domenica 9 Agosto) in Hotel 4* a Jyvaskyla per partecipare alla leggendaria serata “After – Rally” e le sue attività.

– Esclusivo “Rally Info Pack” con Mappe, Info sulla gara e coordinate GPS per raggiungere le prove.

– Rally Pass per l’accesso a tutte le Prove Speciali, al Parco Assistenza ed agli eventi

NON COMPRENDE:

– Volo A/R per Helsinki

– Pranzi e Cene

– Eventuali Extra personali e in hotel

– Tutto quanto non indicato nel “comprende”

INFORMAZIONI UTILI