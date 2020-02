Valencia: prezzi stabili, locazioni in aumento – Analisi del mercato della casa

Nel primo semestre del 2019, il prezzo medio al mq di un immobile usato a Valencia, è pari a 1.317 € (era di 1.159 € nel primo semestre 2018); i valori si assestano, pertanto, ai livelli del 2010. Analizzando l’evoluzione delle quotazioni degli ultimi trimestri (da luglio 2018 a settembre 2019) si registra una situazione di stabilità.

Carlos Alonso, Area Manager Gruppo Tecnocasa della Comunità valenciana, ha evidenziato:

Ruzafa Extramurs è la zona con gli immobili dal costo più elevato (in media a corpo 145.000 €), seguita da Marítimo-Puerto (in media a corpo 109.508 €). La zona più economica è Valencia Norte (in media a corpo 87.702 €).