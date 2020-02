Campionato Zonale Kitefoil: 1° marzo 2020 a Gallipoli

La regata è organizzata dal Club Velico Ecoresort Le Sirenè in partnership con le associazioni Locals Crew Asd, Sezione Vela IISS “Vespucci”, Circolo della Vela, lega Navale Italiana.

L’evento si svolgerà proprio presso l’Ecoresort Le Sirenè, struttura del network alberghiero Caroli Hotels e sede del club velico organizzatore, con il patrocinio della Federazione Italiana Vela (FIV).

Le categorie premiate saranno:

Si naviga su tavole particolari, che volano sull’acqua perché montate su un piantone di circa 90 cm di altezza, e una pinna dalla forma particolare che, sfruttando i principi dell’idrodinamica, le rende velocissime: anche con 7-8 nodi di vento, infatti, esse sfrecciano ad oltre 30 nodi di velocità.

Il percorso è un “bastone” come quelli della vela classica e vince chi, alla fine delle varie prove, ha ottenuto il miglior punteggio tenendo conto di eventuali penalità, sommando tutte le regate disputate.

Dopo l’esperimento del campionato TT:R 2019 – spiega Daniele De Nuzzo, rappresentante CKI per la Puglia – da quest’anno l’attenzione si focalizza su quella che, in base alle indicazioni di World Sailing e IKA, sarà la specialità olimpica a Parigi 2024. Come Delegato CKI Puglia porto avanti, insieme all’aiuto della Classe Kiteboarding CKI, dei Circoli FIV Pugliesi e del Comitato VIII Zona, il progetto di formare giovani talenti per disputare i campionati europei, mondiali e, perché no, magari anche “Parigi 2024”