Italia dei Valori: “Siamo in eterna campagna elettorale”

Non si pensa ai problemi reali e concreti del Paese, piuttosto si dibatte sui cambi di casacca; ogni argomento affrontato salta, viene messo da parte, rinviato, in pratica non si decide nulla, ma si sa fare campagna elettorale, si sa fare lo scambio delle figurine, ma ai problemi reali del Paese chi ci pensa? Sono tutti chi concentrati su sondaggi, appoggi esterni, alle ipotesi di un Conte TER, come se fosse quello il problema degli italiani. L’italia ha bisogno di fare e non rimandare, es. il decreto mille proroghe, già il nome stesso del decreto fa arrabbiare, perché non si decide, non si determina, si rimanda. IDV si augura che si cambi pagina in fretta e ci si concentri non su quel che dice il politico di turno, ma sugli atti politici concreti del Governo, qui anche i media dovrebbero smetterla di buttare benzina sul fuoco, portando il dibattito su argomenti concreti e di interesse collettivo.