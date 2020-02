COVID-19, Carlo Verna (OdG): “Massima responsabilità e attenzione nella pubblicazione delle notizie”

Verificare ogni segnalazione e, nel farlo, affidarsi a fonti qualificate. Ci vuole massima responsabilità in queste ore e una scrupolosa attenzione nella pubblicazione delle notizie per evitare la diffusione di allarmi e psicosi ingiustificate. Mai come in queste ore è necessario evitare la ricerca di facili sensazionalismi che, oltre a comportare la violazione delle norme deontologiche, può configurarsi come ipotesi di reato. Casi eventuali di diffusione di notizie non corrispondenti a verità, anche via social, saranno segnalati al Consiglio di disciplina.