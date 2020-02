Cagliari, cerca il riscatto contro la Roma: la situazione

Qualcosa, però, sembra essersi rotto all’improvviso: la vittoria manca da ormai 3 mesi, l’ultimo successo in Serie A risale al 2 dicembre (il rocambolesco 4-3 con la Samp). Da allora, sono arrivate 6 sconfitte e 3 pareggi in Serie A. Un andamento disastroso che preoccupa il tecnico. E alla prossima c’è la Roma

Cagliari-Roma, alla ricerca di una vittoria che manca da 3 mesi

Contro la Roma sarà tutt’altro che facile: i giallorossi arrivano dal successo per 4-0 sul Lecce e hanno ritrovato l’entusiasmo. La squadra di Fonseca è forte e attrezzata, difensivamente non è perfetta ma in attacco ha un grandissimo potenziale. Il pronostico vede il Cagliari indietro rispetto alla Roma: secondo le quote sulla Serie A proposte da William Hill, i giallorossi sono favoriti (segno 2 a 1.90). Le quote riflettono sia la forza che i momenti delle due squadre, con il Cagliari che come detto arriva da tre mesi senza vittorie.

Sì, i sardi si sono trovati ad affrontare diversi match tutt’altro che semplici (Juve, Inter, Milan, Napoli), ma altre squadre erano assolutamente alla portata della squadra di Maran, che invece non è mai riuscita a ottenere la vittoria nel nuovo anno. A questi risultati negativi in Serie A si somma anche il 4-1 incassato a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia. Insomma, c’è bisogno di una scossa.

Il riscatto è possibile, ma servono più impegno e più convinzione da parte di tutta la squadra. Dalla retroguardia fino all’attacco, tutti devono dare di più per tornare a regalare gioie ai tifosi come succedeva ad inizio stagione. A proposito di tifosi: alcune gare di Serie A dovrebbero essere giocate senza pubblico, nella prossima giornata, ma questa eventuale decisione non riguarda Cagliari-Roma, per ora.

Il coronavirus ferma la Serie A: Cagliari-Roma si giocherà?

La squadra di Maran ha già subito gli effetti del coronavirus sulla Serie A: quattro partite sono state rinviate domenica scorsa, tra queste c’era anche Verona-Cagliari. La situazione è in continua evoluzione, si stanno studiando diverse alternative. La Lega Serie A ha chiesto di giocare comunque il prossimo turno, nonostante l’emergenza: la proposta è quella di disputare le partite a porte chiuse nelle regioni dove sono stati registrati casi di contagio, questa dovrebbe essere la decisione definitiva per la prossima giornata di campionato.

In attesa di scoprire quando verrà recuperata Verona-Cagliari, la squadra di Maran si prepara quindi ad affrontare la Roma. L’attenzione è rivolta al campo di allenamento ma bisogna monitorare anche le ultime notizie, perché l’emergenza coronavirus potrebbe continuare a incidere sulle partite di Serie A. Per il momento comunque tutto confermato: la gara si gioca.