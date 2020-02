Servizio Civile

ASSL Nuoro e ASSL Lanusei: comunicazioni per il Servizio Civile

La Struttura Complessa Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo comunica a tutti i giovani selezionati per i progetti del Servizio Civile Nazionale, attivati presso le ASSL di Nuoro e Lanusei, che l'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna è in attesa dell'approvazione definitiva delle graduatorie e della data di avvio da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili.