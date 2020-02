All’Exma di Cagliari va in scena “Single Conosciamoci meglio! (senza filtri…o quasi) il concerto di e con Giacomo Deiana

venerdì 7 febbraio alle 21.00 a Cagliari “Single Conosciamoci meglio! (senza filtri… O quasi).

Giacomo Deiana, solo con la sua chitarra e il suo pianoforte, non si limiterà a suonare le canzoni del suo repertorio, ma proporrà brani che ha scritto, ma che non ha mai suonato dal vivo, svelando le storie che sono state l’origine di molte sue canzoni.

Dice Giacomo Deiana: durante lo spettacolo avrò modo di raccontarvi di me, di come sono nate le mie canzoni e perché, secondo me, è possibile far diventare una piccola storia individuale materia di condivisione e comune sentire.

Rinviato a data da definire il previsto incontro dell’8 febbraio L’arte che verrà, un dialogo fra operatori e artisti organizzato dal Consorzio Camù e dal Teatro dallarmadio in collaborazione con Sardegna Film Commission.

Il prossimo appuntamento di TeatrExma, la stagione teatrale organizzata dal Teatro dallarmadio in collaborazione con il Consorzio Camù, è con la compagnia Afro Danza di Donatella Padiglione che presenta, venerdì 14 febbraio alle 21.00, Ci risiamo ancora equivoci una rassegna di sketch comici di stampo prettamente cabarettistico, di e con Paolo Vanacore e Santina Raschiotti.

Per partecipare agli spettacoli è necessario prenotare ai numeri 3397102534 – 3405332685 o scrivendo a promoteatroarmadio@gmail.com Le prenotazioni, gestite direttamente dal Teatro dallarmadio sono aperte a partire da 15 giorni prima rispetto alla data dello spettacolo e solo nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. I biglietti prenotati potranno essere ritirati solo il giorno dello spettacolo, mezz’ora prima dell’evento, presso il foyer della Sala Conferenze dell’EXMA.