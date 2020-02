Aeroporto Cagliari – Elmas. È già estate: presentata la Summer Season IATA 2020

La crescita programmata dell’Aeroporto “M. Mameli” passa per la prossima stagione estiva; è stata infatti presentata la Summer Season IATA 2020 alla presenza del presidente Pinna, dell’assessore Chessa e del Sindaco della città metropolitana di Cagliari Truzzu.

Come si arriva alla presentazione del programma? “Con un nuovo record di traffico – spiega Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di Cagliari – e con risultati estremamente positivi in termini di destinazioni raggiungibili da Cagliari con voli diretti e di espansione sui mercati internazionali. Ci avviciniamo alla Summer pronti a raccogliere i frutti del lavoro fatto in sinergia con le Istituzioni anche sul fronte della promozione di Cagliari e della Sardegna.”

Alle dichiarazioni di De Pascale fanno eco quelle del sindaco Truzzu, sostenitore del piano di crescita tracciato da Sogaer. “Realizzata una crescita importante, che comprende Cagliari e la Sardegna in quanto snodo per lo sviluppo dell’economia. Voglio evidenziare i dati importanti sui movimenti internazionali. Inizio a prospettare per il futuro delle collaborazioni, soprattutto per il turismo urbano.”

Nell’attesa dei sopracitati accordi con le Istituzioni, già in parte sottoscritti e fatturati, la società del presidente Pinna continua a portare novità per il turismo sardo. Saranno 4,7 milioni i posti in vendita, 3 dei quali destinanti ai mercati nazionali. Uscendo dalla Penisola, dei 1,7 milioni di posti offerti la maggior parte sono destinati al mercato tedesco che rimane quello con maggiore traffico. Subito dietro la Spagna, che ritrova la tratta Ryanair per Barcellona Girona, bloccata d’inverno.

Le principali novità sono 10:

• Alicante – 2 voli a settimana con Ryanair

• Atene – 2 voli a settimana con Volotea

• Bergamo – 1 volo a settimana con Alitalia

• Bilbao – 1 volo a settimana con Volotea

• Breslavia – 2 voli a settimana con Ryanair

• Deauville – 1 volo a settimana con Volotea

• Hannover – 1 volo a settimana con Volotea

• Vienna – 3 voli a settimana con Ryanair

• Tolosa – 2 voli a settimana con Easyjet

• Trieste – 2 voli a settimana con Ryanair

Novità interessanti anche per il mercato Charter. Jasmine Airways inaugura Hammamet con collegamenti bisettimanali e Tunisi con cadenza settimanale. Esodirà anche Portugalia Airlines direzione Lisbona. People’s Vienna Line collegherà Cagliari con Altenrhein (Svizzera). Due collegamenti verso la Francia: Smartwings opererà verso Lione, mentre Enterair e Europe Airpost voleranno in direzione Parigi Ch. De Gaulle. Aquiline Airlines opererà il collegamento per Bolzano.

Riccardo Mascia