A Roma la presentazione del volume di Roberto Begnini e Gianni Franchellucci “Interiors”

Mercoledì 19 maggio alle ore 17, presso la libreria Borri Books Bianca Pezzi, Direttore della Rivista Case Design Stili, presenterà il volume Interiors Europe & the Americas del giornalista Roberto Begnini e del fotografo Gianni Franchellucci, e il lavoro dell’architetto Gundi Widmann in esso contenuto.

Gianni Franchellucci, il pluripremiato fotografo internazionale e il giornalista Roberto Begnini sono gli autori del libro Interiors of Europe & the Americas.

Ognuna delle 30 residenze è catturata grazie ad ampi panorami e dettagli intimi. Le immagini costituiscono rari tour privati che portano i lettori in viaggi mozzafiato tra Parigi, Londra, Madrid, Roma, Milano, Ginevra, Atene, New York, Washington, Filadelfia, Houston, San Francisco, Montreal, Buenos Aires, Montevideo e altri destinazioni sospese.

Il design degli interni di successo è costruito da uno strato dopo l’altro di colori, trame, motivi decorativi e altro ancora. Il prestigioso fotografo e l’autore forniscono un’esplorazione incisiva degli aspetti essenziali dell’interior design. Inoltre, questo libro presenta dettagli architettonici, mobili, colori, tessuti, pavimenti, illuminazione e accessori.

Interiors of Europe & the Americas è stato prodotto secondo gli stessi standard delle residenze che ritrae. Assemblaggio di oltre 500 fotografie a colori su 272 pagine in mostra 32 progetti. Questo è un libro che sarà apprezzato dai lettor appassionati di architettura e interior design.

SCHEDA INFO

Editore Visual Profile Books Inc. – NYC

Lingua inglese

Pag. 272

Prezzo € 60