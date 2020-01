Oristano. Selezione pubblica per 6 agenti di polizia municipale, domande entro il 6 febbraio

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che permetta l’accesso all’Università, la Cittadinanza italiana, la patente di guida di categoria B, se rilasciata prima del 26/04/1988, oppure della patente di categoria A e B, se rilasciate in data successiva, l’idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento incondizionato delle mansioni di agente di Polizia Municipale e in particolare normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo, udito normale con percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio, avere un visus di 9/10 per ciascun occhio, anche con correzione di lenti purché la capacità visiva per ciascun occhio non sia inferiore senza correzione a 6/10.

L’eventuale vizio di rifrazione non potrà superare, in ogni caso, i seguenti limiti: miopia e ipermetropia 3 diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare, semplice e composto, miotico ed ipermetropico: 3 diottrie quale somma dell’astigmatismo miotico ed ipermetropico in ciascun occhio. Occorre inoltre essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa comunque ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio d’istituto e non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art.1 della legge nr.68/99.

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice sul modello allegato al presente bando, dovranno essere presentate, entro le ore 13 del 06.02.2020 all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il martedì pomeriggio dalle 16 alle 18). Qualora ci si avvalga del servizio postale, le buste dovranno pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando e dovranno contenere sul retro della busta l’indicazione “Contiene domanda per selezione pubblica per nr. 6 posti di Istruttore – agente di polizia municipale Cat. C”. Non fa fede la data del timbro postale. La domanda di ammissione potrà essere inviata anche alla casella di posta elettronica certificata istituzionale@pec.comune.oristano.it.

La partecipazione alla selezione comporta il versamento di € 10,33 non rimborsabili, da corrispondere al Comune mediante versamento sul c/c – Banco di Sardegna – Oristano, con l’indicazione della causale “Tassa concorso” – IBAN IT 69 H 01015 17400 000070686334 – BIC/SWIFT BPMOIT22XXX – intestato al COMUNE DI ORISTANO -TESORERIA COMUNALE.

Copia integrale del bando è disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Oristano (Tel. 0783-791337/331), il Centro Informacittà (Tel. 0783-791306), questo sito internet istituzionale.

Per informazioni: Ufficio Organizzazione e Gestione Risorse Umane: tel.0783/791201 – 274 – 234