Oristano. Selezione pubblica per un informatico, domande entro il 24 febbraio

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso del diploma di laurea triennale in ingegneria informatica, cittadinanza italiana (possono partecipare i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica purché in possesso dei requisiti previsti per legge).

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice esclusivamente sul modello allegato al bando, dovranno essere presentate entro il 24.02.2020 all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il martedì dalle 16 alle 18). Qualora ci si avvalga del servizio postale le buste dovranno pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando e dovranno contenere sul retro della busta l’indicazione “Contiene domanda di partecipazione a Selezione pubblica per il conferimento di nr.1 posto di Istruttore Direttivo Informatico a tempo indeterminato e pieno – per il Settore Sviluppo del Territorio. Non fa fede la data del timbro postale.

La domanda di ammissione potrà essere inviata alla casella di posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it

La partecipazione alla selezione comporta il versamento di € 10,33 non rimborsabili, da corrispondere al Comune mediante versamento sul c/c Banco di Sardegna – Oristano, con l’indicazione della causale “Tassa concorso” – IBAN IT 69 H 01015 17400 000070686334 – BIC/SWIFT BPMOIT22XXX – intestato al COMUNE DI ORISTANO-TESORERIA COMUNALE.

Copia integrale del bando è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Oristan (tel. 0783-791337/331), il Centro Informacittà (Tel. 0783-791306), nei Comuni della Sardegna per il tramite dell’Anci Sardegna e sul sito internet istiutuzionale.

Per informazioni ci si può rivolgere al Servizio Amministrativo del Personale -Tel. 0783/791234 – 791274 -791201