La civiltà delle immagini: un corso sulla narrazione disegnata dal 20/01 a Cagliari

Destinatari del modulo formativo

La partecipazione è riservata a un massimo di 40 bibliotecari, operatori culturali e insegnanti, che svolgono attività continuativa con i servizi bibliotecari per bambini e ragazzi.

La civiltà delle immagini: il programma

20 GENNAIO 2020. Orario: 9,30-13,30 / 14,30-17,30.

Docente: Chiara Patarino, Autrice di narrativa per l’infanzia.

Presentazione del corso “La narrazione come strumento di comunicazione di tematiche complesse”.

21 GENNAIO 2020. Orario: 9,30-13,30 / 14,30-17,30.

Docente: Chiara Patarino.

“Elementi di comunicazione a misura di bambino e pedagogia. Case history e laboratorio”.

“Introduzione al linguaggio del fumetto”.

“La Pedagogia del fumetto (il fumetto nella didattica e la didattica del fumetto)”.

Presentazione del progetto Comic@school.

27 GENNAIO 2020. Orario: 9,30-13,30 / 14,30-17,30.

Docente: Ada Natale, Direttore editoriale Barometz edizioni.

“Nozioni teoriche sulla conduzione di laboratori di scrittura creativa coi bambini”.

28 GENNAIO 2020. Orario: 9,30-13,30 / 14,30-17,30.

Docente: Ada Natale.

“Laboratorio di tecnica di scrittura creativa e analisi della figura di Gianni Rodari”.

3 FEBBRAIO 2020. Orario: 9,30-13,30 / 14,30-17,30.

Docente: Ada Natale.

“Panoramica sul mercato editoriale e dei trend degli ultimi 20 anni”.

“Carrellata dei generi Silent, graphic novel, albi illustrati, picture book, film e digitale”.

“La grammatica visiva”.

“Il linguaggio del fumetto tra multimedialità e muItisensiorialità”.

“Le ricadute sull’apprendimento e la didattica”

4 FEBBRAIO 2020. Orario: 9,30-13,30 / 14,30-17,30.

Docente: Ada Natale.

“I Codici visivi – attuali e futuri”.

“Analisi dei codici visivi dei fumetti scelti per l’analisi”.

Dove?

Gli incontri si terranno a Cagliari, presso il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi, in via Cadello 9/b, Parco di Monte Claro.

Iscrizione

Per iscriversi è necessario inviare il modulo allegato debitamente compilato, entro e non oltre il 15 gennaio 2020, al seguente indirizzo: centro.ragazzi@cittametropolitanacagliari.it. Le richieste di iscrizione verranno accolte in ordine d’arrivo.

Ai partecipanti verrà rilasciato dal Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi, unitamente a Paidea, un attestato indicante date, orari e sede dell’attività svolta.