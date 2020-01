“London boys”: il singolo di DJ Touch&Sies feat. Tiziana Rivale è online!

Il brano si intitola “London boys” è come sound si piazza nella migliore tradizione club londinese ma supportato dalla splendida voce di Tiziana Rivale.

Touch&Sies è una coppia di DJ italo/olandese. London Boys è il primo singolo ufficiale in duo, anticipato dalla cover di Last Christmas dei WHAM! per il trentennale del brano.

Tiziana Rivale, vincitrice del Festival di Sanremo del 1983. Nel 2019 ha ricevuto il disco d’oro alla carriera in Messico ed è stata una delle protagoniste del programma di Rai 1 Tale e quale Show.

