Giubileo Lauretano: l’effige della Madonna di Loreto accolta oggi all’aeroporto di Cagliari

Il Giubileo Lauretano dedicato agli aviatori e ai passeggeri trasportati in aereo è statoindetto da Papa Francesco per celebrare l’importante ricorrenza durante tutto il 2020. Il viaggio dell’effigie della Madonna di Loreto, coordinato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e Assaeroporti, in collaborazione con le società di gestione

aeroportuale, con Alitalia e, per alcune tratte, con AeroClub d’Italia, è iniziato ad Ancona l’8 dicembre 2019 e terminerà il 10 dicembre 2020 dopo aver toccato 20 aeroporti italiani. Cagliari è la quinta tappa dell’itinerario. Per tutta la durata del Giubileo, i fedeli potranno ricevere l’indulgenza plenaria non solo presso il Santuario della Santa Casa a Loreto, ma anche visitando le cappelle degli aeroporti che accolgono la statua itinerante della Vergine Patrona degli aviatori.

“Constatiamo con piacere – ha affermato la responsabile della Direzione Aeroportuale Sardegna dell’ENAC, Daniela Candido, nel commentare l’arrivo dell’effige in Sardegna – come tutto il settore abbia accolto con entusiasmo questa

iniziativa dedicata non solo ai passeggeri e al personale di volo, ma anche a tutti i lavoratori del comparto e a coloro che a vario titolo transitano negli aeroporti.

Riceviamo quindi, come simbolo di unione e di pace la statua della Madonna di Loreto nella Cappella dell’Aeroporto di Cagliari, auspicando sia meta di visite e pellegrinaggio nel periodo della sua permanenza”.

Il Presidente e Amministratore Delegato di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari Gabor Pinna, ha salutato con piacere l’iniziativa che vede il ‘Mario Mameli’ ospitare l’effige della Madonna di Loreto da oggi al 18 febbraio prossimo, giorno in cui ripartirà su un volo Alitalia diretto a Milano Linate. “Il percorso del simulacro raffigurante la Madonna pellegrina protettrice del volo unisce idealmente gli aeroporti d’Italia con un messaggio di pace condiviso da tutta la comunità del trasporto aereo. L’auspicio è che il viaggio possa sempre essere strumento di

conoscenza, apertura e tolleranza per tutti”.

Tutte le informazioni sulle iniziative legate al Giubileo Lauretano sono reperibili su:

• https://www.enac.gov.it/giubileo-lauretano-8-dicembre-2019-10-dicembre-2020

• http://assaeroporti.com/giubileo-lauretano/

• https://www.jubilaeumlauretanum.it/.

SOGAER, che gestisce l’Aeroporto di Cagliari dal 1992, si impegna quotidianamente per garantire servizi aeroportuali ai massimi livelli di qualità e sicurezza, progettare la crescita delle strutture e degli impianti aeroportuali e incentivare lo sviluppo delle attività economiche sia interne allo scalo che del territorio.

Dopo aver ottenuto nel 2007 la gestione totale dello scalo cagliaritano per 40 anni, SOGAER si è assicurata

nel 2012 il benestare dell’ENAC per il contratto di programma. Dal 2016 SOGAER partecipa all’‘Airport

Carbon Accreditation’, programma indipendente e volontario che punta alla progressiva riduzione delle

emissioni di CO2 in ambito aeroportuale.

Il management aziendale è correntemente impegnato nell’ampliamento del network di voli e nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali che miglioreranno sensibilmente il comfort e l’efficienza dell’aeroporto.

L’Aeroporto ‘Mario Mameli’ di Cagliari-Elmas è la più importante aerostazione della Sardegna sia per volumi di traffico che per dimensioni. Nel 2019 il traffico passeggeri è stato pari a 4.739.077 unità, mentre quello aeromobili ha raggiunto quota 34.921 movimenti. Attualmente Cagliari è collegata con voli diretti di linea alle principali destinazioni europee e nazionali.