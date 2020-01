Alghero. Jojo Rabbit al cinema in occasione delle celebrazioni per il giorno della Memoria

Giovedì 30 gennaio alle 19.00, in occasione delle celebrazioni dedicate al Giorno della Memoria (27 gennaio), in cui si commemorano le vittime dell’Olocausto e le gesta di coloro che hanno rischiato la propria vita per proteggere i perseguitati, il Cinema Miramare, in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero, propone uno dei film più discussi e attesi degli ultimi tempi: Jojo Rabbit del regista neozelandese di origini ebraiche Taika Waititi, candidato a 6 nomination agli Oscar 2020.

Il film è una vera e propria favola ambientata nella Germania nazista sul finire della seconda guerra mondiale, e racconta la storia di un timido e impacciato ragazzino di dieci anni, Jojo, fanatico nazista appartenente alla gioventù hitleriana, che si accompagna a un insolito e dispotico amico immaginario: Adolf Hitler.

Per ricostruire al meglio il periodo storico, Taika Waititi, ha svolto approfondite ricerche sulla Germania nazista, scoprendo, per esempio, come in quegli anni fosse un Paese molto vivace e alla moda. Per questo motivo, a differenza dei classici film di guerra che si contraddistinguono per i toni cupi e oscuri, in Jojo Rabbit la città appare come un luogo felice, celebrativo e animato da personaggi eleganti, in assoluto stridore con la Storia che, proprio in quel momento, vedeva finalmente sgretolarsi il Terzo Reich.

Il film, che amalgama magistralmente la commedia nera e il dramma storico, sarà eccezionalmente introdotto dagli operatori del Centro nella serata del 30, mentre nei giorni successivi seguirà la programmazione ordinaria del Cinema Miramare.