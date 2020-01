Santa Maria di Leuca, V° Concorso Musicale Internazionale “Villa La Meridiana”

Si è svolta dal 24 al 26 gennaio 2020 nelle sale ottocentesche di Villa La Meridiana Caroli Hotels il V Concorso Musicale Internazionale “Villa La Meridiana” organizzato da Caroli Hotels con il patrocinio del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e dell’ I.I.S.S. “E. Giannelli” –Liceo Musicale di Casarano. Sono stati circa 150 i partecipanti.

Questi i risultati:

Categoria Giovani

Gabriele Malorgio – primo classificato sassofono

Gabriele Vallo – secondo classificato contrabbasso

Enrico Mangia – terzo classificato chitarra

Categoria Junior

Juodyte Liepa – primo classificato pianoforte della Lituania

Zavarskyte Brigita – secondo classificato pianoforte della Lituania

Categoria Senior

Maria Grazia Angelica Giannetta – primo classificato e vincitore assoluto pianoforte (si esibirà in un concerto a cura della Camerata Musicale Salentina)

Rosanna Volpe – secondo classificato canto

Alessandra D’Inca – terzo classificato ex aequo sassofono

Mariani Brass Ensemble – terzo classificato ex aequo

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio.

Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.