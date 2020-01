Cagliari, trattativa con il Genoa per Pinamonti con Pjaca sullo sfondo

Il Cagliari vuole rilanciarsi al meglio in campionato, dando a Maran delle nuove “frecce” utili per conquistare nell’anno del Centenario l’Europa.

Il club sardo starebbe trattando insistentemente con il Genoa per portare in Sardegna Andrea Pinamonti. La trattativa, dopo essersi interrotta due sere fa, è ripresa con la volontà dei rossoblù di portare a termine l’operazione. Non è però semplice: il Grifone ha preso l’attaccante in prestito dall’Inter con l’obbligo di riscatto fissato a 18 milioni (anche se i nerazzurri hanno una clausola per riacquistarlo).

Se non dovesse andare in porto l’operazione, il Cagliari punterebbe su Marko Pjaca. Stando ad ambienti vicini al mondo bianconero, il profilo del giocatore di Zagabria piacerebbe molto ai rossoblù che vorrebbero portarlo in Sardegna con un prestito secco fino a fine stagione.

Sul classe ’95 (zero presenze in stagione) ci sarebbe però anche l’interesse della Lazio, Sampdoria, Genoa e Verona.