Cagliari, nuovo allenamento tra palestra e campo: Nainggolan a parte

Nuova seduta di allenamento per gli uomini di Maran ad Asseminello per preparare al meglio il match contro il Brescia, in programma domenica alle 15 allo stadio “Rigamonti”.

Quest’oggi la seduta è iniziata con una prima parte in palestra, concentrata maggiormente sui lavori dedicati alla forza elastica. Quindi si è passati al campo: attivazione con la palla, calci piazzati ed infine una partitella a campo ridotto.

Non si è allenato con il gruppo Radja Nainggolan, ma ha lavorato a parte. Il belga è stato sempre in campo nelle ultime gare tra Coppa Italia e Serie A.

Lavoro personalizzato per Cacciatore, Ceppitelli, Mattiello e Ragatzu, che tornerà a breve in gruppo.