settore nautico

Sassari. Le imprese dei servizi e della nautica da diporto a Parigi con Over Sea

Il progetto d'internazionalizzazione Over Sea si inserisce negli obiettivi di sviluppo regionale della macro-area del turismo e coinvolge aziende del settore della nautica, più specificamente operatori impegnati nella gestione di alcune delle più importanti marine dislocate nell'area costiera che va da Stintino area di eccellenza del Golfo dell'Asinara, per arrivare al maggior polo turistico del nord ovest con le marine di Alghero, per giungere fino all'area marina di Bosa.

Più informazioni su









La partecipazione al Salone di Parigi è stata un’azione della Camera di Commercio di Sassari, capofila del progetto, insieme ad Assonautica nord Sardegna, Promocamera, QCS Consulting srl, che ha coinvolto operativamente le aziende: AQUATICA Srl, Soc. Genziana, Nautica Pinna srl, Nautica Service srl, Dimeglio Massino, Soc. Cons. Marina di Stintino, Nautica Benenati snc, Se.Ma srl, Stintino Dream, IB Immobiliare, BluMare Service srl, EDEN Stintino srl, che coprono una significativa quota dell’offerta in questo comparto. Over Sea al salone Nautico di Parigi -visitato da oltre 200 mila persone e che ha registrato la presenza di circa ottocento espositori- ha rappresentato l’offerta turistica integrata attraverso il primo modello di rete d’imprese verticale completamente privata che può essere considerato il prototipo di un nuovo sistema “turistico nautico”, che unisce il mare alla terra, attraverso il quale i porti turistici promuovono le bellezze e le ricchezze, naturalistiche, culturali ed eno-gastronomiche, sotto un’ unica offerta integrata. Attraverso il progetto si vuole presentare e promuovere la nautica con una nuova inclinazione turistica capace di contribuire alla creazione e valorizzazione di nuovi servizi turistici, complementari a quelli della tradizione portuale. L’evento ha puntato ad offrire ai diportisti il meglio di un territorio e proporlo attraverso le porte di accesso, ovvero le marine e la nascita di percorsi attrattivi per tutti i turisti che arrivano dal mare. Altro elemento emerso a Parigi, da tenere nella giusta considerazione, ha rilanciato l’azione di sistema nel Mediterraneo: sono state avviate interlocuzioni per stringere accordi di partnership con raggruppamenti ed associazioni di porti turistici della costa spagnola, francese e magrebina. In quest’ottica di collaborazione e di promozione il gruppo di “Over Sea” sarà impegnato nei prossimi appuntamenti fieristici di Palma di Maiorca e Dusseldorf, dove continuerà la promozione del sistema locale.