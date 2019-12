Sanluri. È già aria di Natale con “Scarpette Rosse” di Abaco Teatro

Domenica 15 Dicembre alle ore 19, presso il Teatro di Sanluri Abaco presenta la nuova produzione dell’anno 2019: “Scarpette Rosse”, regia e testo di Rosalba Piras e Tiziano Polese.

Lo spettacolo racconta la magica storia di Nevina, la piccola ballerina che sognava di avere un paio di scarpette rosse per danzare sulle punte come la sua mamma, grande interprete scomparsa precocemente. Continue avventure con personaggi fantastici si intrecciano al mondo della danza classica, e Nevina, grazie alla sua bravura e passione, e con l’aiuto di un simpatico e complice Babbo Natale, riuscirà ad affermarsi superando vari ostacoli: i sortilegi di simpatiche Janas, gli sgambetti di Matilda, un’ambiziosa e scorretta aspirante al ruolo di prima ballerina, e una maestra di ballo severa e spesso imparziale. La passione per l’arte, la volontà e la meritocrazia della piccola protagonista avranno la meglio sui soprusi e sulle raccomandazioni, consentendole alla fine di realizzare il suo sogno.

Sul palco i gesti e le voci degli attori Luana Maoddi, Franco Siddi, Rosalba Piras e Laura Ortu si mescolano in maniera originale ed efficace con i pupazzi ed i video che creano scenografie dagli effetti sorprendenti.

Un appuntamento da non perdere per tutta la famiglia, un’occasione speciale per festeggiare aspettando il Natale.