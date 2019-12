Saboris Antigus: l’8 dicembre apre il parco letterario di Giulio Angioni a Guasila

La vera sfida che ci siamo prefissi, io e gli altri sindaci che hanno aderito a Saboris, con la collaborazione e il contributo di tutti i cittadini, è quella dell’accoglienza. L’obiettivo è stato quello di far sentire ogni visitatore a casa, in questo momento storico nel quale il dialogo e la conoscenza di chi ci è più prossimo torna a essere davvero di fondamentale importanza. Un necessario ritorno alle radici, alle origini, che ci dà gli strumenti per poter crescere nella coesione sociale, di espandere e dare respiro all’economia del territorio in una chiave anche turistica. Questa edizione 2019 è stata e sarà ancora ricca di eventi di qualità e con un ottimo riscontro di pubblico, e sono molto orgogliosa del lavoro fatto fino a oggi.

La manifestazione si aprirà alle ore 10:30 con l’inaugurazione e la benedizione della scritta di benvenuto “Guasila”; a seguire, alla Casa Museo, l’interessante dimostrazione della preparazione e cottura del Pane Nuragico a cura del Laboratorio Ripam Università di Sassari. Sarà aperto e visitabile il Parco letterario dedicato a Giulio Angioni, e moltissime le mostre artistiche e fotografiche, quella dei presepi, le esposizioni degli artigiani, e ancora dei costumi locali e le sfilate medievali.

Saboris antigus: il programma

Ore 9:30: Santa Messa (Santuario B. Vergine Assunta);

dalle 10: giro in carrozza per le vie del Paese con le “Carrozze del Sarcidano” con tappa alla Mostra agricola presso Casa Porceddu (Via Segariu);

ore 10: “Suoni itineranti” con Andrea Puddu (fisarmonica), Gianni Atzori (tamburo ed erbekofono), Luigi Cordeddu (organetto), Miriam Costeri (organetto), Federica Lecca (launeddas);

ore 10: “Suoni di Zampogne e Launeddas itineranti”, accompagnati da marionette e ballerine, a cura degli Zampognari di Sardegna;

ore 10:30: inaugurazione e benedizione della scritta di benvenuto “Guasila” in occasione dell’apertura della manifestazione;

ore 11: dimostrazione della preparazione e cottura del Pane Nuragico a cura del Laboratorio Ripam Università di Sassari alla Casa Museo;

ore 11:45: esibizione medievale a cura del gruppo Medievale Funtana Onnis in Piazza Municipio;

ore 15: rievocazione de “Sa Cassa de S’Acchixedda” (la Caccia alla Giovenca) a cura della Pro Loco Guasila (Piazza Municipio);

ore 16: dimostrazione della vestizione dell’abito tradizionale femminile a cura dell’Associazione Folclorica Su Zinnibiri – San Pietro (Casa Museo);

ore 16:30: castagnata in Piazza Municipio;

ore 17: Claudia Aru Band in concerto – Piazza Municipio;

ore 18:30: bruschettata e zeppolata in Piazza Municipio con intrattenimento del Trio Banderas Etnico.

Musei ed esposizioni

Percorso enogastronomico tra le locande dei Vicinati storici di Guasila (Bixinaus), delle esposizioni di artigiani, commercianti, hobbisti e antichi mestieri.;

santuario e monumenti del centro storico;

Museo Scrinia Sacra, ospitante per l’occasione “Honesta Rectoribus Guasila”, mostra dei dipinti degli storici rettori;

Museo Raimondo Scintu “Medaglia d’oro al valor militare”, contenente i frammenti della I guerra mondiale;

fiera del Dolce a cura dell’Asilo Infantile Maria Ausiliatrice – Palazzo Rettorale;

botteghe medievali e tiro con l’arco a cura della Associazione storico culturale di rievocazione storica “Corporazione Arcieri Medievali Sanluri” – Pratz’e Mottus;

botteghe medievali e tiro con l’arco a cura della Parrocchia di Guasila, in collaborazione con Gruppo Medievale Funtana Onnis Guasila, l’associazione Balestrieri Castel di Castro Cagliari e l’associazione Memoriae Milites di Cagliari – Palazzo Rettorale;

mostra agricola e dimostrazione della preparazione di “Sa Stoia” e “Sa Xedra” – Casa Porceddu/Via Segariu;

mostra “Is Axrobas” Animali domestici e da lavoro, a cura dell’Associazione dei Cavalieri di Guasila con Battesimo della Sella e gioco “Indovina il Peso” – Piazza Trexenta;

mostra Fotografica “Tempo mai perso” di Gigi Cabiddu Brau: “Visioni oniriche e immaginarie del tempo che silenzioso vive nell’archivio della memoria” – Locali Sic / 1° Piano Montegranatico;

mostra Fotografica “Obiettivi diversi” a cura della Proloco di Guasila e del Gruppo Passione Foto – Aula Consiliare;

mostra di Pittura di Anna Rita Atzori presso – Ex carceri;

dimostrazione della lavorazione e cottura della ceramica a cura di Claudia Gaviano – Piazza Municipio;

dimostrazione della lavorazione e scultura della pietra a cura di Cherubino Mungianu – Via Roma.

Dove mangiare?

“Sa coxina de attrus tempus” a cura del Gruppo Folk Santa Maria – Via Roma; esposizione ceramiche di Tina Cosseddu – Casa Museo; esposizione arredi a cura della Arredo & Design – Casa Museo; i visitatori verranno accolti agli ingressi del paese con il tradizionale “cumbidu” offerto dai ragazzi di Guasila. Durante la giornata sarà possibile visitare il Parco letterario Giulio Angioni e i presepi della zona.

Locanda Funtana Idda Via Roma; Locanda Su Spainadroxiu Piazza Pertini; Locanda Su Padrasiddu Parcheggio Comune Locanda dei Cavalieri Piazza Trexenta; Locanda Santa Lucia Via Cima; Locanda “Sa Pichetada”, Pro Loco Via Manzoni; Locanda “Sa Butega de is Saboris Antigus”, Teatro Parrocchiale Su Murzu Guasillesu, aperitivo alla sarda, Via Roma.

Ristorante Pizzeria Rocce Bianche 2, Via Segariu, 128 – Guasila – Tel. 346 6058168; Pizzeria al taglio Daddy Ninnino Via Segariu, 39 – Guasila – Tel 389 853 7105; Europizza Via Segariu, 28 – Guasila – Tel. 070 986633; Pizzeria Bella Napoli Via Cima, 2 – Guasila – Tel. 342 6646739; Pizzeria Il Vicoletto di Cinus Valerio Via Cagliari, 25 – Guasila – Tel. 070 986001; Ristorante l’Airone Via A. Volta 5 (Zona Industriale) – Guasila Tel/Fax 070 986912.