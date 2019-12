Nuoro: 6, 10 e 16 dicembre, le tre date da non perdere con l’ISRE Sardegna

Calendario degli eventi

Venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 17:00, nei locali del Museo del Costume di Nuoro, prende il via Cada Contu – Festival del fumetto inSardegna: si parte inaugurando una nuova, straordinaria, mostra aperta al pubblico fino a febbraio 2020, che ospiterà i lavori di oltre quaranta fra autori, sceneggiatori e disegnatori di fumetti.

Martedì 10 dicembre alle ore 9:30, all’Auditorium Lilliu, prende il via la seconda edizione del fortunato format letterario “Il Nobel incontra i Nobel“. Quest’anno la scrittrice nuorese Grazia Deledda “dialoga” con il premio Nobel turco Orhan Pamuk nel convegno di studi “Senso del luogo, memoria e nostalgia in Grazia Deledda e Orhan Pamuk” che si terrà nell’ambito della Giornata Deleddiana.

Lunedì 16 dicembre, sempre all’Auditorium Lilliu, Ignazio Figus cura la giornata conclusiva di un Laboratorio di etnografia visiva, con un programma di incontri e proiezioni. L’evento aperto al pubblico prende il via alle ore 16:30, con la presentazione del corso di laurea magistrale in Scienze della Produzione Multimediale. A seguire, la proiezione di tre docufilm prodotti dall’ISRE: La cena delle anime, di Ignazio Figus, The Search, di Diego Pani, e Ballata in minore, di Giuseppe Casu.

Ingresso sempre gratuito.

Seguici su:

Facebook: https://www.facebook.com/istitutosuperioreregionaletnografico/?fref=ts

Instagram: https://www.instagram.com/isresardegna

Twitter: https://www.twitter.com/istitutosuperioreregionaleetnografico