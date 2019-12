Promemoria Auschwitz Sardegna 2020: iscrizioni aperte fino al 13 dicembre

L’obiettivo generale di Promemoria Auschwitz è di educare a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole, proponendo un percorso strutturato in grado di alimentare una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza.

La tappa più importante e intensa del progetto, che per quanto riguarda il Comune di Gavoi è alla quarta edizione, è il viaggio a Cracovia al quale parteciperanno numerosi ragazzi (lo scorso anno circa 800). I momenti centrali sono rappresentati dalla visita al Museo Fabbrica di Oscar Schindler, la visita guidata al quartiere e all’ex ghetto ebraico di Cracovia, e quella ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui è dedicata un’intera giornata (qui un interessante approfondimento).

Promemoria Auschwitz Sardegna 2020: chi può iscriversi e come?

L’Amministrazione Comunale di Gavoi, per il quarto anno consecutivo, sostiene con forza l’iniziativa e anche per il 2019 finanzierà il progetto per 5 ragazzi dai 18 ai 25 anni. Si raggiungerà così il numero di 19 ragazzi gavoesi che nell’arco del mandato dell’amministrazione, scaturita dal Movimento Comunidade, hanno scoperto attraverso l’esperienza diretta la storia e l’orrore dell’Olocausto. Si tratta di una importante possibilità, quindi, per i giovani gavoesi, di una esperienza impattante sotto l’aspetto emotivo e allo stesso tempo interessante dal punto di vista storico-culturale. Gli stessi giovani al loro rientro condivideranno (come avvenuto pochi giorni fa con i viaggiatori del 2019) con la comunità l’esperienza vissuta.

Il bando prevede che i partecipanti siano presenti a tutte le fasi progettuali: dalla formazione propedeutica, al viaggio, alla restituzione dei risultati alle comunità. Ogni ragazzo dovrà contribuire con una quota di iscrizione di 80 euro. Le iscrizioni per i giovani di Gavoi dovranno essere presentate esclusivamente on line compilando il modulo sul sito istituzionale del Comune di Gavoi entro le ore 24 del 13 dicembre 2019. I partecipanti saranno selezionati a seguito di un colloquio con gli educatori dell’Arci Sardegna e dell’Associazione Deina.

Clicca qui per compilare la domanda di partecipazione!