Iniziative Natalizie

Selargius. Eventi vari e Concorso “Vetrina Natale 2019”

In occasione delle imminenti festività natalizie l’Assessorato alle Attività Produttive e Politiche Culturali del Comune di Selargius, in collaborazione con le associazioni civili e religiose, promuove un ricco calendario di eventi che, tra concerti, animazioni di strada, laboratori per grandi e piccini, esposizioni culturali e artistiche, animerà la cittadina dall’8 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.