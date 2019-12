Michele Degortes: 40 anni di carriera e non sentirli

Una storia personale che parte nel 1979 quando, giovanissimo, scopre la bellezza della trasmissione radiofonica, il piacere della musica, il gusto unico delle giornate trascorse ad ascoltare musica.

Nascevano le prime radio e spesso, per molti centri, rappresentavano l’unico mezzo capace di avvicinare al mondo della musica; per tanti giovani nasceva la passione ma in pochi sono riusciti a trasformare quella passione in professione, la stessa che per 40 anni ha riempito le giornate di Michele Degortes, e dato un senso alla folle idea di comunicare attraverso le frequenze in FM (anche se, allora, la radio si poteva ascoltare in onde medie e radio Luxenburg, la radio della notte, era un punto di riferimento).

Da “Radio Città” in alto verso “Radio Olbia”, “Radio Stereo 4” e poi il grande amore: Radio Internazionale Costa Smeralda.

Una radio considerata da tutti un mito, per tutti un punto di riferimento, per molti, ancora oggi, l’unica radio. Per Michele Degortes, questi 40 anni sono stati un continuo stimolo per imparare sempre di più, per formare la professionalità, per fare la differenza. Dal vinile agli Mp3, Michele ha percorso tutte le vie, mantenendo sempre la stessa voglia di migliorare come quando, da bambino, imitava i primi dj sognando di poter essere come loro.

Oggi per Michele il sogno si è concretizzato, la sua costanza e la sua determinazione lo hanno reso un punto di riferimento nel mondo della musica in Sardegna. Dalla radio il salto verso i locali in della Costa Smeralda è stato immediato e naturale. Michele Degortes ha saputo adattarsi ai generi, ai gusti, alle esigenze e alle richieste dei tanti locali che, nel corso degli anni, hanno fatto la storia della Movida Notturna in Costa Smerlada.

Il suo cuore continua a battere con il ritmo della musica che ama e che da 40 anni lo accompagna fedelmente. Il suo The Klu oggi su Radio Internazionale continua ad essere un programma di punta, capace di accogliere tanti dj di ieri, di oggi e tante nuove leve alle quali si augura la stessa fortunata carriera.

Michele ha festeggiato questo importante traguardo con gli amici di sempre.