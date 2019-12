Il nuovo brano di Salvo Lucchesi è disponibile nei maggiori store online

Un brano a carattere sociale, le cui vendite verranno interamente devolute all’Associazione Umanitatia Tupende Pamoja Onlus, operante in Kenya dal 2015..

Salvo Lucchesi è un musicista ed arrangiatore italiano. Ha partecipato a diversi progetti in queste vesti ed è la prima volta che presta la voce in un brano musicale.

Tupende Pamoja Onlus è un’associazione umanitaria che opera in Kenya dal 2015 per aiutare i bambini in difficoltà. Tra i progetti già finalizzati:

– costruzione di un pozzo

– progetto scuola

– progetto pollaio

– progetto casa accoglienza (in corso di realizzazione)

