Eurallumina. Il Consigliere Regionale Lega Michele Ennas: “Un grande SI per la Sardegna e per tutto il territorio del sulcis-iglesiente”

“Grazie al grande lavoro portato avanti in questi mesi dalla giunta Solinas, ieri si è concluso positivamente la vicenda di Eurallumina” dichiara il consigliere regionale Michele Ennas della LEGA eletto nel sulcis-iglesiente “Grande soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo atteso da tanto tempo. Dopo tanti anni finalmente i lavoratori del polo dell’alluminio hanno la certezza che l’azienda potrà riprendere la produzione. Per il territorio si apre una nuova fase di sviluppo industriale che guarda al futuro puntando alla crescita di un settore innovativo in grado di unire rispetto per l’ambiente e occupazione”.

Continua il consigliere Ennas: “Stiamo portando avanti battaglie importanti perché crediamo nel futuro industriale della Sardegna. Su questo tema altro passo avanti a favore del rilancio del polo industriale di Portovesme è stato fatto in Consiglio Regionale con l’approvazione della IV variazione di bilancio dove è previsto un contributo straordinario di 900 mila euro a favore del Consorzio industriale provinciale di Carbonia-Iglesias per lavori all’impianto di depurazione consortile. Per noi contano i fatti: continuiamo a lavorare senza sosta per dare risposte all’occupazione e attrarre nuovi investimenti nel territorio” conclude il consigliere regionale.