Domani a Sant’Antioco quarta giornata del festival del cortometraggio Passaggi d’Autore

Passaggi d’Autore apre una finestra sul, con l’intervento dei registie la visione discelti da, che collabora come selezionatrice per le sezioni Competition Programmes (lungometraggi e cortometraggi), In Focus e BH Film del Sarajevo Film Festival. In apertura(“Black Sun”, Turchia, 2019, 20′), del regista e produttore, racconto simbolico e meditativo di un tempesta in arrivo durante un improvviso viaggio per un funerale verso un’isola lontana. “(“Natural selection”, Bosnia Erzegovina, 2018, 10′) è invece un corto d’animazione della regista: protagonista una donna-cervo che lavora al museo come scultura vivente. Il terzo titolo della serata è “(“Elephant’s graveyard”Croazia, 2019, 13′), di: una madre e suo figlio in una giornata passata insieme e una serie di eventi che cambierà per sempre il loro rapporto.

Si comincia la mattina alle 10 con la visione di una selezione di cortometraggi di Beatrice Pucci , apprezzata autrice di film d’animazione in stop motion , scultrice e disegnatrice. In visione “ Le nozze di Pollicino “ (2018, 6′), tratto dalla fiaba popolare “Gallo Cristallo”, la fiaba ecologica contemporanea sulla tutela del suolo “ Soil is Alive “ (2015, 8′; entrato nella “Cinquina finalista Nastri d’Argento 2016”), i video musicali “ Apnea “ (2019, 5′) e “ Ho paura “ (2016, 4′), “ Tutto parla di te “ (2013, 5′), inserto animato all’interno del film omonimo di Alina Marazzi, e “ Appunti per un film sulla vecchiaia di Pinocchio “ (2018, 4′), tratto dalla fiaba “Le avventure di Pinocchio”. A seguire la presentazione e proiezione del cortometraggio realizzato in stop motion con la tecnica della puppet animation dagli studenti e dalle studentesse della classe III C della scuola secondaria di primo grado “Antioco Mannai” di Sant’Antioco, nell’ambito del laboratorio condotto da Beatrice Pucci in collaborazione con la Cineteca di Bologna, presente all’appuntamento con Simone Fratini , della sezione didattica.

“Gomila materijala” (“Stacks of materials”, Bosnia Erzegovina, 2018, 7′) è il corto presentato dalla filmaker Sajra Subašić. Nel film la regista va alla ricerca di un’inquadratura specifica dell’abitazione dei genitori, dove non ha mai vissuto. Sajra Subašić , classe 1994, studia editing all’Accademia di arti performative di Sarajevo. Finora ha lavorato come montatrice di numerosi documentari e lungometraggi, tra cui il cortometraggio “Omarska”, che ha ricevuto un premio studentesco durante il concorso della Berlinale 2019, e in diversi video e un’ora di serie tv. Ha anche lavorato alla regia di vari cortometraggi, proiettati in numerosi festival e partecipato a seminari cinematografici e programmi di formazione in festival in tutta Europa.

Stefan Djordjevic presenta, invece, “Poslednja slika o ocu” (“The Last Image of Father”, Serbia, 2019, 20 minuti): Dušan e Laza viaggiano attraverso la Serbia orientale per recarsi a Belgrado. Malato terminale, Dušan deve trovare una nuova casa per suo figlio Laza, che non ha nessuno al mondo se non suo padre. Nato nel 1987 a Bor, una piccola città industriale della Serbia dell’est, Stefan Djordjevic ha studiato Facoltà di Arti Drammatiche di Belgrado. Il suo film di laurea, “A handful of stones”, è stato proiettato in molti festival cinematografici internazionali e presentato in anteprima internazionale al programma ACID del Festival di Cannes. Il suo ultimo cortometraggio, scritto e diretto, è “The last image of father” .