Cagliari: la Polizia di Stato ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente un istruttore di palestra

L’attività di ieri sera si inserisce nell’abito dell’intensificazione dei servizi antidroga programmata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, lo scorso 13 novembre, come da direttiva impartita dal Ministero dell’Interno, quale iniziativa in materia di sicurezza urbana per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attenzione degli investigatori della Polizia di Stato si era concentrata in particolar modo nei pressi della sua abitazione sita in via Berna, ove era stata notata la presenza in svariati orari di persone che si ipotizzava potessero acquistare lo stupefacente.

Nella mattinata di ieri gli Agenti della Polizia di Stato, dopo aver fermato in strada il CARBONI, hanno proceduto ad una immediata perquisizione nel suo appartamento.

L’esito della perquisizione è stato positivo, in quanto è stata rinvenuta marijuana suddivisa in numerosi involucri per un peso complessivo di grammi 1.803,79 ed hashish suddiviso in vari involucri per un peso complessivo di grammi 1.606,608.

È stata altresì sequestrata la somma in denaro di euro 18.125 suddivisa in varie banconote, non giustificabile con l’attività lavorativa dal CARBONI svolta.

Dopo le formalità di rito il CARBONI è stato condotto presso il carcere di Uta.