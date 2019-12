Casino e gioco d’azzardo, gli italiani hanno perso 181 miliardi negli ultimi 11 anni

Negli ultimi 11 anni si parla di ben 181 miliardi di euro. Nonostante il Decreto Dignità, però, di fatto non si sono registrati grandi miglioramenti nel globale. Se è vero che sono diminuiti i soldi spesi per il gioco delle slot machine nelle sale da gioco e nei locali, quello che si è risparmiato, infatti, è finito in altre tipologie di gioco come il gratta e vinci e il settore delle scommesse.

A conti fatti, più che diminuire, la spesa è stata quindi decentrata cambiando molto semplicemente obiettivo. Anche se sembra essere cambiato tutto con le nuove ordinanze, ci si ritrova, pare, con un poco di fatto: gli Italiani giocano come prima. Il lato positivo è che si sono garantite le prestazioni sanitarie minime per chi è stato dichiarato ludopatico e ha intenzione di prendere provvedimenti. A quanto pare quindi il decreto con le sue limitazioni e i suoi divieti non ha portato i risultati sperati.

Gioco d’azzardo: spesi 181 miliardi

Il motivo è semplice da una parte c’è stata la solita “confusione all’italiana”, cioè ci sono stati controlli scarsi e le norme sono state applicate male, alla rinfusa, e dall’altra i controlli sono stati insoddisfacenti, specie contro il gioco illegale. A fare le spese dei provvedimenti sono stati anche i casinò online, che tuttavia sono quelli più sicuri poiché controllatissimi dal Monopolio e per via della tracciabilità di ogni movimento di denaro.

Stato: un controsenso dopo l’altro

Lo Stato nei confronti del gioco d’azzardo si è mosso mostrandosi del tutto inopportuno rispetto all’argomento. Se da un lato infatti ha riconosciuto la ludopatia come malattia, dall’altra ha messo i bastoni fra le ruote a chi voleva adottare misure drastiche. Da un lato tassa il gioco legale (in particolare new slot e videolottery), ma dall’altra vi attinge miliardi continuamente per ristabilire i conti pubblici, per finanziare manovre, decreti, provvedimenti. La conseguenza è una riduzione delle quote destinate alle vincite, cioè il payout, a spese, quindi, dei giocatori.

Questo continuo altalenare ha fatto sì che si sia venuta a creare una pesante situazione sul mercato non solo delle slot, ma dei giochi in generale. La riduzione dei numeri delle slot ha portato a un’improvvisa contrazione delle entrate erariali che l’aumento delle tasse ha compensato solo in parte. A fare la spesa di tutta questa manovra complessa e disordinata è ancora una volta il giocatore, che si ritrova un aumento del divario fra il denaro investito e la restituzione in vincite.

Il gioco più sicuro ed equo è ancora online

Di fronte a un panorama così poco chiaro e complesso, il luogo dove giocare più sicuro è ancora il web, ma solo se il sito è sotto il controllo dell’AAMS. I casino online AAMS sono portali di giochi dove è stato il Monopolio di Stato a concedere la licenza e di conseguenza è questa forma di controllo a vigilare sulla correttezza dei giochi e sui giocatori. L’AAMS si assicura che i players siano adulti sopra ai 18 anni, che il gioco sia regolare, che i payout rispettino il minimo di legge. A fronte di un budget inferiore per le vincite queste sono però più frequenti.