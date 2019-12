Bologna. Giovedì 19, Foschia live al Cortile Café per il Release Tour di “Dalla Città al Cielo”

Ultima data del 2019 per il Release Tour dei Foschia, che Giovedì 19 Dicembre tornano nella natia Bologna per chiudere in bellezza l’anno che li ha visti debuttare con il primo album “Dalla Città al Cielo”.

E questa volta sarà il Cortile Café di Via Nazario Sauro la cornice ideale per un concerto da non perdere, in pieno centro a Bologna, la città che ha visto nascere e crescere la giovanissima band rivelazione ormai beniamina del pubblico cittadino e già annoverata fra le più promettenti band emergenti della scena musicale bolognese.

Ancora una volta i Foschia sono pronti a stupire e a coinvolgere il pubblico con la loro originale miscela di prog, rock, tocchi di psichedelia e impronta cantautorale, per brani che fanno a tratti riflettere, a tratti scatenare il pubblico sotto al palco.

E questa volta non mancheranno nemmeno alcune gustose sorprese che i Foschia hanno in serbo per i loro fan.