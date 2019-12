Le Rubriche di Sardegna Reporter - Associazioni-Sindacati

Eventi

Cagliari: il 5 dicembre, la presentazione di “Provincia, non periferia”

Riconnettere saperi, culture e identità per far rinascere i territori. Se ne parla giovedì 5 dicembre, a Cagliari, nella presentazione del saggio “Provincia, non periferia” di Paolo Manfredi. Iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Sardegna.